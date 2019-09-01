Борисов прокомментировал возможность покупки Турцией Су-35 и Су-57

Российский вице-премьер по оборонной промышленности Юрий Борисов в эфире телеканала «Россия 1» прокомментировал возможность покупки Турцией истребителей Су-35 и Су-57.

Он выразил надежду, что самолёты смогут заинтересовать турецкую сторону.

«Надеюсь, по крайней мере, что Су-35 и Су-57 их могут реально заинтересовать по известным событиям. Решение за ними», — цитирует ТАСС Борисова.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара ведёт переговоры с российской стороной по вопросу приобретения истребителей Су-57.

Член Совета Федерации Олег Морозов в беседе с ФАН прокомментировал позицию Турции по российским истребителям Су-57.