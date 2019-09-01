Борисов прокомментировал возможность покупки Турцией Су-35 и Су-57
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- РИА Новости
Он выразил надежду, что самолёты смогут заинтересовать турецкую сторону.
«Надеюсь, по крайней мере, что Су-35 и Су-57 их могут реально заинтересовать по известным событиям. Решение за ними», — цитирует ТАСС Борисова.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара ведёт переговоры с российской стороной по вопросу приобретения истребителей Су-57.
Член Совета Федерации Олег Морозов в беседе с ФАН прокомментировал позицию Турции по российским истребителям Су-57.