Борисов прокомментировал возможность покупки Турцией Су-35 и Су-57

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Российский вице-премьер по оборонной промышленности Юрий Борисов в эфире телеканала «Россия 1» прокомментировал возможность покупки Турцией истребителей Су-35 и Су-57.
Борисов прокомментировал возможность покупки Турцией Су-35 и Су-57
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

Он выразил надежду, что самолёты смогут заинтересовать турецкую сторону.

«Надеюсь, по крайней мере, что Су-35 и Су-57 их могут реально заинтересовать по известным событиям. Решение за ними», — цитирует ТАСС Борисова.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара ведёт переговоры с российской стороной по вопросу приобретения истребителей Су-57.

Член Совета Федерации Олег Морозов в беседе с ФАН прокомментировал позицию Турции по российским истребителям Су-57.

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