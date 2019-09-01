Число жертв крушения вертолёта в Норвегии возросло до шести

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Спасатели обнаружили тело ранее считавшегося пропавшим без вести пассажира вертолёта, который потерпел крушение на севере Норвегии недалеко от города Альта. Единственный выживший из шести находившихся на борту также скончался в больнице.
Число жертв крушения вертолёта в Норвегии возросло до шести
  • Reuters

Об этом сообщили в полиции королевства.

«Все шестеро находившихся на борту погибли», — говорится в сообщении.

На место происшествия прибыла комиссия по расследованию аварий на воздушном транспорте.

«Потерпевший крушение вертолёт после падения загорелся, так что, вероятно, для идентификации останков погибших потребуется определённое время», — уточнили в полиции.

По предварительной информации, в результате аварии погибли пять граждан Норвегии в возрасте около 20 лет и пилот, который был гражданином Швеции.

Ранее сообщалось о четверых погибших при падении вертолёта вблизи норвежской Альты.

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