Число жертв крушения вертолёта в Норвегии возросло до шести

Спасатели обнаружили тело ранее считавшегося пропавшим без вести пассажира вертолёта, который потерпел крушение на севере Норвегии недалеко от города Альта. Единственный выживший из шести находившихся на борту также скончался в больнице.

Об этом сообщили в полиции королевства.

«Все шестеро находившихся на борту погибли», — говорится в сообщении.

На место происшествия прибыла комиссия по расследованию аварий на воздушном транспорте.

«Потерпевший крушение вертолёт после падения загорелся, так что, вероятно, для идентификации останков погибших потребуется определённое время», — уточнили в полиции.

По предварительной информации, в результате аварии погибли пять граждан Норвегии в возрасте около 20 лет и пилот, который был гражданином Швеции.

Ранее сообщалось о четверых погибших при падении вертолёта вблизи норвежской Альты.