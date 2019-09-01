Число жертв крушения вертолёта в Норвегии возросло до шести
- Reuters
Об этом сообщили в полиции королевства.
«Все шестеро находившихся на борту погибли», — говорится в сообщении.
На место происшествия прибыла комиссия по расследованию аварий на воздушном транспорте.
«Потерпевший крушение вертолёт после падения загорелся, так что, вероятно, для идентификации останков погибших потребуется определённое время», — уточнили в полиции.
По предварительной информации, в результате аварии погибли пять граждан Норвегии в возрасте около 20 лет и пилот, который был гражданином Швеции.
Ранее сообщалось о четверых погибших при падении вертолёта вблизи норвежской Альты.