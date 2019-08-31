Глава МИД Исландии планирует посетить Москву осенью

Глава внешнеполитического ведомства Исландии Гудлёйгур Тор Тордарсон планирует посетить Москву осенью 2019 года. Основной темой переговоров должно стать расширение торгово-экономического сотрудничества Исландии и России.

«Рассмотрены график предстоящих контактов, включая планируемый осенью с. г. (2019 года. — RT) визит в Москву министра иностранных дел Исландии Г. Т. Тордарсона, возможности расширения торгово-экономического сотрудничества, отраслевой кооперации на направлениях, отвечающих интересам двух стран», — говорится в сообщении МИД России.

Кроме того, стороны выразили «обоюдную заинтересованность в углублении взаимодействия в рамках региональных структур на севере Европы и в Арктике».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал визит глав МИД и Минобороны Франции в Россию.