Госдеп США одобрил продажу Японии 73 ракет системы ПРО на $3,3 млрд

Госдепартамент США одобрил сделку по продаже Японии 73 ракет системы системы противоракетной обороны на сумму $3,29 млрд, сообщает Агентство по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности при Пентагоне.

В частности, предполагается продажа ракет-перехватчиков SM-3 Block IIA и пусковых установок к ним Mk-29.

Как отметили в агентстве, данная сделка позволит укрепить внешнюю политику и национальную безопасность США за счёт повышения оборонноспособности «крупного союзника» в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Для национальных интересов США жизненно важно помочь Японии в развитии и поддержании сильного и эффективного потенциала самообороны. Предлагаемая продажа повысит потенциал противоракетной обороны Японии для защиты своей территории и размещённых там американских военнослужащих», — говорится в сообщении, которое приводит РИА Новости.

Отмечается, что данный шаг не повлияет на военный баланс в регионе.

Ранее Минобороны Японии одобрило закупку 42 боевых самолётов США F-35B.

В конце мая американский лидер Дональд Трамп по итогам переговоров с японским премьер-министром Синдзо Абэ сообщил о планах Япония планирует приобрести 105 истребителей F-35.