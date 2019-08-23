При взрыве на Западном берегу реки Иордан ранены трое израильтян

При взрыве на Западном берегу реки Иордан трое израильтян получили ранения.

Как сообщает newsru.co.il, по предварительным данным, сработало взрывное устройство.

Двое мужчин, один из них в крайне тяжелом состоянии, эвакуированы с места происшествия на военном вертолёте. Девушке оказывают помощь на месте.

Ранее армия Израиля сообщила о пуске ракеты из Газы.