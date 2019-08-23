При взрыве на Западном берегу реки Иордан ранены трое израильтян
При взрыве на Западном берегу реки Иордан трое израильтян получили ранения.
- РИА Новости
Как сообщает newsru.co.il, по предварительным данным, сработало взрывное устройство.
Двое мужчин, один из них в крайне тяжелом состоянии, эвакуированы с места происшествия на военном вертолёте. Девушке оказывают помощь на месте.
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