В Бостоне установлен памятник жертвам теракта на марафоне

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Три белых обелиска установлены в центре Бостона в память о погибших в результате теракта на финише Бостонского марафона 15 апреля 2013 года, передаёт Associated Press.

Сообщается, что мемориал создан по проекту боливийского скульптора Пабло Эдуардо. Его строительство обошлось в $2 млн.

На создание памятника ушло четыре года, информирует агентство. Его планировали открыть в прошлом году к пятой годовщине трагедии, однако завершение работ затянулось в связи с изменениями в дизайне. 

15 апреля 2013 года неподалёку от финишной черты традиционного Бостонского марафона с интервалом в 12 секунд произошло два взрыва. Жертвами теракта стали три человека, более 260 получили ранения.

В мае 2015 года суд присяжных приговорил Джохара Царнаева, признанного виновным в организации взрывов, к смертной казни.

В настоящее время он содержится в тюрьме строгого режима в ожидании исполнения приговора.

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