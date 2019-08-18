Глава МИД ФРГ оценил соглашение о переходном периоде в Судане

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Глава МИД ФРГ Хайко Маас оценил подписание переходным военным советом Судана и оппозиционной коалицией соглашения о переходном периоде в стране.

«Мы удовлетворены подписанием в Судане соглашения о создании переходного правительства, возглавляемого гражданскими лицами, которое прокладывает путь к новому политическому будущему Судана», — приводит слова Мааса пресс-служба ведомства.

Глава германского МИД подчеркнул, что власть должна быть полностью передана переходному правительству, которое обеспечит проведение всеобщих и демократических выборов после окончания переходного периода.

Ранее переходный военный совет Судана и оппозиционная коалиция «Силы за свободу и перемены» подписали соглашение о переходном периоде в стране.

Отмечалось, что, согласно подписанному документу, в Судане «будет создан совместный военный и гражданский совет, который будет руководить чуть более трёх лет».

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