Напавший на мечеть в Осло признался в содеянном
«Подзащитный признал факты, относящиеся к делу, но пока формально не признал себя виновным в предъявленных судом обвинениях. Его объяснения стали важным вкладом в дальнейший ход расследования», — приводит NRK слова прокурора Пола-Фредрика Йорта Краби.
Ранее в пригороде Осло в результате стрельбы в мечети пострадал один человек, нападавшего задержали.
Позднее полиция сообщила об обнаружении тела одного погибшего, отметив, что этот инцидент связан со стрельбой в мечети.
Задержанный отказался разговаривать с полицией, но позже согласился на допрос.