Напавший на мечеть в Осло признался в содеянном

Подозреваемый в террористической деятельности, убийстве и покушении на убийство Филип Мансхаус, открывший 10 августа стрельбу в мечети в пригороде Осло, признал на допросе фактические обстоятельства совершения преступления.

«Подзащитный признал факты, относящиеся к делу, но пока формально не признал себя виновным в предъявленных судом обвинениях. Его объяснения стали важным вкладом в дальнейший ход расследования», — приводит NRK слова прокурора Пола-Фредрика Йорта Краби.

Ранее в пригороде Осло в результате стрельбы в мечети пострадал один человек, нападавшего задержали.

Позднее полиция сообщила об обнаружении тела одного погибшего, отметив, что этот инцидент связан со стрельбой в мечети.

Задержанный отказался разговаривать с полицией, но позже согласился на допрос.

Суд Осло арестовал подозреваемого на четыре недели.