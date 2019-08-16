Напавший на мечеть в Осло признался в содеянном

Короткая ссылка
Подозреваемый в террористической деятельности, убийстве и покушении на убийство Филип Мансхаус, открывший 10 августа стрельбу в мечети в пригороде Осло, признал на допросе фактические обстоятельства совершения преступления.

«Подзащитный признал факты, относящиеся к делу, но пока формально не признал себя виновным в предъявленных судом обвинениях. Его объяснения стали важным вкладом в дальнейший ход расследования», — приводит NRK слова прокурора Пола-Фредрика Йорта Краби.

Ранее в пригороде Осло в результате стрельбы в мечети пострадал один человек, нападавшего задержали. 

Позднее полиция сообщила об обнаружении тела одного погибшего, отметив, что этот инцидент связан со стрельбой в мечети.

Задержанный отказался разговаривать с полицией, но позже согласился на допрос.

Суд Осло арестовал подозреваемого на четыре недели.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить