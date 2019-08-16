В организме стрелка из Огайо обнаружили антидепрессанты и наркотики
Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на отчёт судмедэкспертов по итогам вскрытия тела стрелка.
Кроме того, у злоумышленника нашли упаковку с кокаином.
Ранее американист, политолог Константин Блохин в беседе с ФАН объяснил новые случаи массовой стрельбы в США результатом психических заболеваний, а также политикой Вашингтона в сфере торговли оружием.
В свою очередь, американский лидер Дональд Трамп после ЧП призвал принять закон, требующий предварительной проверки данных при покупке оружия.
3 августа и 4 августа в американских штатах Техас и Огайо произошли случаи массовой стрельбы, в результате которой погиб 31 человек.
3 августа злоумышленник открыл стрельбу по посетителям торгового центра в Эль-Пасо, на следующий день в Дейтоне другой стрелок открыл огонь по людям на одной из улиц города и впоследствии был застрелен полицией.