В организме стрелка из Огайо обнаружили антидепрессанты и наркотики

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В организме Коннора Беттса, подозреваемого в стрельбе по прохожим в американском городе Дейтон 4 августа, в результате которой погибли девять человек, обнаружены следы кокаина, антидепрессантов и других наркотических веществ.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на отчёт судмедэкспертов по итогам вскрытия тела стрелка.

Кроме того, у злоумышленника нашли упаковку с кокаином.

Ранее американист, политолог Константин Блохин в беседе с ФАН объяснил новые случаи массовой стрельбы в США результатом психических заболеваний, а также политикой Вашингтона в сфере торговли оружием.

В свою очередь, американский лидер Дональд Трамп после ЧП призвал принять закон, требующий предварительной проверки данных при покупке оружия.

3 августа и 4 августа в американских штатах Техас и Огайо произошли случаи массовой стрельбы, в результате которой погиб 31 человек.

3 августа злоумышленник открыл стрельбу по посетителям торгового центра в Эль-Пасо, на следующий день в Дейтоне другой стрелок открыл огонь по людям на одной из улиц города и впоследствии был застрелен полицией.

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