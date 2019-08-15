В Филадельфии полицейские пытаются уговорить стрелка сдаться
«Полицейские пытаются связаться со стрелком и убедить его сдаться, чтобы избежать ранения других людей», — указывается в заявлении.
Ранее на севере города Филадельфия произошёл инцидент со стрельбой. На место прибыли полицейские и спецназ. Один подозреваемый задержан, ещё один остается в здании.
Отмечалось, что сотрудники полиции проводили в здании операцию по задержанию наркоторговцев. В ходе перестрелки ранения получили по меньшей мере шесть полицейских.