В Филадельфии полицейские пытаются уговорить стрелка сдаться

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Полицейские предпринимают попытки вступить в переговоры с человеком, открывшим стрельбу на севере американского города Филадельфия (штат Пенсильвания). Об этом говорится в сообщении местной полиции в Twitter.

«Полицейские пытаются связаться со стрелком и убедить его сдаться, чтобы избежать ранения других людей», — указывается в заявлении.

Ранее на севере города Филадельфия произошёл инцидент со стрельбой​​​. На место прибыли полицейские и спецназ. Один подозреваемый задержан, ещё один остается в здании.

Отмечалось, что сотрудники полиции проводили в здании операцию по задержанию наркоторговцев. В ходе перестрелки ранения получили по меньшей мере шесть полицейских.

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