Кабулов прокомментировал переговоры США с талибами
«Пока итогового ничего нет, продолжаются обсуждения, когда дойдут до итогов, рассчитываем, что американцы с нами поделятся», — сказал дипломат в беседе с газетой «Известия».
Кабулов отметил, что Россию пригласили на церемонию подписания будущего соглашения.
«Это обговаривалось, это было одним из условий руководства талибов — они хотели бы, чтобы Россия и Китай выступили гарантами будущих соглашений с американцами», — подчеркнул он.
Ранее Халилзад назвал продуктивным очередной раунд переговоров с радикальным движением «Талибан».
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.