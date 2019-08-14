Кабулов прокомментировал переговоры США с талибами

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В России ожидают, что американская сторона поделится данными о результатах переговоров спецпредставителя США по Афганистану Залмая Халилзада с радикальным движением «Талибан»*. Об этом сообщил спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов.

«Пока итогового ничего нет, продолжаются обсуждения, когда дойдут до итогов, рассчитываем, что американцы с нами поделятся», — сказал дипломат в беседе с газетой «Известия».

Кабулов отметил, что Россию пригласили на церемонию подписания будущего соглашения. 

«Это обговаривалось, это было одним из условий руководства талибов — они хотели бы, чтобы Россия и Китай выступили гарантами будущих соглашений с американцами», — подчеркнул он.

Ранее Халилзад назвал продуктивным очередной раунд переговоров с радикальным движением «Талибан».

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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