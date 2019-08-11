В Совбезе ООН призвали снизить уровень насилия в Ливии

Члены Совбеза ООН осудили нападение на сотрудников организации в ливийском Бенгази и призвали противоборствующие стороны к снижению уровня насилия в Ливии.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Конфликт в Ливии находится в критической стадии. Франция осуждает нападение на сотрудников ООН и призывает к расследованию этой атаки, виновные должны быть наказаны», — заявила заместитель постпреда Франции при ООН Анна Гёген.

Она призвала стороны конфликта следовать ранее заключённому перемирию в Ливии, а также заявила, что у ливийского кризиса не может быть военного решения.

На заседании также выступил исполняющий обязанности постпреда США при ООН Джонатан Коэн.

«Все стороны должны предпринять надежные шаги для деэскалации ситуации и снижения уровня насилия», — заявил он.

Ранее Франция созвала экстренное заседание Совбеза ООН для обсуждения ситуации в Ливии, где погибли два сотрудника организации.