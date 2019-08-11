В Совбезе ООН призвали снизить уровень насилия в Ливии
Об этом сообщает РИА Новости.
«Конфликт в Ливии находится в критической стадии. Франция осуждает нападение на сотрудников ООН и призывает к расследованию этой атаки, виновные должны быть наказаны», — заявила заместитель постпреда Франции при ООН Анна Гёген.
Она призвала стороны конфликта следовать ранее заключённому перемирию в Ливии, а также заявила, что у ливийского кризиса не может быть военного решения.
На заседании также выступил исполняющий обязанности постпреда США при ООН Джонатан Коэн.
«Все стороны должны предпринять надежные шаги для деэскалации ситуации и снижения уровня насилия», — заявил он.
Ранее Франция созвала экстренное заседание Совбеза ООН для обсуждения ситуации в Ливии, где погибли два сотрудника организации.