В Совбезе ООН призвали снизить уровень насилия в Ливии

Короткая ссылка
Члены Совбеза ООН осудили нападение на сотрудников организации в ливийском Бенгази и призвали противоборствующие стороны к снижению уровня насилия в Ливии.

Об этом сообщает РИА Новости

«Конфликт в Ливии находится в критической стадии. Франция осуждает нападение на сотрудников ООН и призывает к расследованию этой атаки, виновные должны быть наказаны», — заявила заместитель постпреда Франции при ООН Анна Гёген.

Она призвала стороны конфликта следовать ранее заключённому перемирию в Ливии, а также заявила, что у ливийского кризиса не может быть военного решения. 

На заседании также выступил исполняющий обязанности постпреда США при ООН Джонатан Коэн.

«Все стороны должны предпринять надежные шаги для деэскалации ситуации и снижения уровня насилия», — заявил он.

Ранее Франция созвала экстренное заседание Совбеза ООН для обсуждения ситуации в Ливии, где погибли два сотрудника организации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить