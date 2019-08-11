В МИД ОАЭ призвали объединить силы для борьбы с хуситами в Йемене

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Глава МИД ОАЭ шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян призвал сосредоточить все силы на деэскалации конфликта в йеменском городе Аден, а также призвал противостоять повстанцам-хуситам.

Об этом сообщает агентство WAM.

Глава МИД выразил выразил глубокую обеспокоенность ситуацией в йеменском Адене, а также призвал объединиться для борьбы против повстанцев-хуситов.  

«Необходимо сосредоточить усилия всех сторон для противостояния хуситам и другим террористическим группировкам и покончить с ними», — заявил он.

Министр иностранных дел ОАЭ также призвал специального представителя генерального секретаря ООН по Йемену Мартина Гриффитса приложить все силы для деэскалации конфликта.

Ранее появилась информация о том, что сепаратисты заявили об успешном захвате президентского дворца в городе Аден.

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