В МИД ОАЭ призвали объединить силы для борьбы с хуситами в Йемене
Об этом сообщает агентство WAM.
Глава МИД выразил выразил глубокую обеспокоенность ситуацией в йеменском Адене, а также призвал объединиться для борьбы против повстанцев-хуситов.
«Необходимо сосредоточить усилия всех сторон для противостояния хуситам и другим террористическим группировкам и покончить с ними», — заявил он.
Министр иностранных дел ОАЭ также призвал специального представителя генерального секретаря ООН по Йемену Мартина Гриффитса приложить все силы для деэскалации конфликта.
Ранее появилась информация о том, что сепаратисты заявили об успешном захвате президентского дворца в городе Аден.