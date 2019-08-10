В Венесуэле начали сбор подписей против экономических санкций США

В Венесуэле начался сбор подписей против санкций CША в отношении латиноамериканской страны. Соответствующая акция стартовала во время митингов сторонников венесуэльского президента Николаса Мадуро.

Об этом сообщает VTV.

«Мы представим миллионы подписей генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу», — заявила вице-президент страны Дельси Родригес, которая приняла участие в шествии в Каракасе.

Как отметила Родригес, данный шаг необходим для того, чтобы международная организация выступила «в защиту международной законности и принципов самоопределения».

Ранее Мадуро призвал жителей страны подписать обращение в ООН против блокады со стороны Соединённых Штатов. До этого глава Венесуэлы заявлял, что направит Гутеррешу обращение, подписанное «миллионами» венесуэльцев, выступающих против санкций США.