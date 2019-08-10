В Венесуэле начали сбор подписей против экономических санкций США

Короткая ссылка
В Венесуэле начался сбор подписей против санкций CША в отношении латиноамериканской страны. Соответствующая акция стартовала во время митингов сторонников венесуэльского президента Николаса Мадуро.

Об этом сообщает VTV.

«Мы представим миллионы подписей генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу», — заявила вице-президент страны Дельси Родригес, которая приняла участие в шествии в Каракасе.

Как отметила Родригес, данный шаг необходим для того, чтобы международная организация выступила «в защиту международной законности и принципов самоопределения».

Ранее Мадуро призвал жителей страны подписать обращение в ООН против блокады со стороны Соединённых Штатов. До этого глава Венесуэлы заявлял, что направит Гутеррешу обращение, подписанное «миллионами» венесуэльцев, выступающих против санкций США.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить