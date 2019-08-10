В Венесуэле начали сбор подписей против экономических санкций США
Об этом сообщает VTV.
«Мы представим миллионы подписей генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу», — заявила вице-президент страны Дельси Родригес, которая приняла участие в шествии в Каракасе.
Как отметила Родригес, данный шаг необходим для того, чтобы международная организация выступила «в защиту международной законности и принципов самоопределения».
Ранее Мадуро призвал жителей страны подписать обращение в ООН против блокады со стороны Соединённых Штатов. До этого глава Венесуэлы заявлял, что направит Гутеррешу обращение, подписанное «миллионами» венесуэльцев, выступающих против санкций США.