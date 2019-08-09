В постпредстве России оценили возможность работы с комиссией ООН

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Исполняющий обязанности постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что российская сторона сомневается в том, что комиссия ООН по расследованию инцидентов на северо-западе Сирии будет работать беспристрастно.

Он заявил, что не исключил бы возможности сотрудничества с комиссией, если бы в России были уверены, что она «действительно будет стремиться к установлению истины».

«Но на этот счёт есть много сомнений. Страны, которые настаивали на создании этой комиссии и которые оказывали давление на Генсека ООН, не стремятся отыскать правду о том, что произошло», — цитирует РИА Новости Полянского.

По его словам, этим странам нужен ещё один инструмент для оказания давления на Россию и Сирию, а также для искажения сути событий, происходящих в САР.

Ранее МИД России осудил создание в ООН комиссии по «инцидентам» в Сирии.

1 августа Генсек ООН Антониу Гутерреш поручил создать комиссию для расследования «серии инцидентов.

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