Пакистан запретит показ индийских фильмов в кинотеатрах страны

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Власти Пакистана намерены ввести запрет на показ индийских фильмов в кинотеатрах страны на фоне обострения ситуации вокруг Кашмира. Об этом сообщает Geo TV со ссылкой на специального помощника премьер-министра Пакистана Фирдус Ашик Аван.
Пакистан запретит показ индийских фильмов в кинотеатрах страны
  • РИА Новости

По её словам, в настоящее время руководство Пакистана разрабатывают меры по запрету любого вида индийского культурного контента в стране. 

5 августа верхняя палата парламента Индии приняла резолюцию, отменяющую ст. 370 Конституции, по которой штату Джамму и Кашмир гарантируется особый автономный статус. 

Впоследствии Пакистан принял решение понизить уровень дипломатических отношений с Индией и приостановил торговлю с соседним государством.

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