Пакистан запретит показ индийских фильмов в кинотеатрах страны

Власти Пакистана намерены ввести запрет на показ индийских фильмов в кинотеатрах страны на фоне обострения ситуации вокруг Кашмира. Об этом сообщает Geo TV со ссылкой на специального помощника премьер-министра Пакистана Фирдус Ашик Аван.

По её словам, в настоящее время руководство Пакистана разрабатывают меры по запрету любого вида индийского культурного контента в стране.

5 августа верхняя палата парламента Индии приняла резолюцию, отменяющую ст. 370 Конституции, по которой штату Джамму и Кашмир гарантируется особый автономный статус.

Впоследствии Пакистан принял решение понизить уровень дипломатических отношений с Индией и приостановил торговлю с соседним государством.