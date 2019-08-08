Пакистан запретит показ индийских фильмов в кинотеатрах страны
- РИА Новости
По её словам, в настоящее время руководство Пакистана разрабатывают меры по запрету любого вида индийского культурного контента в стране.
5 августа верхняя палата парламента Индии приняла резолюцию, отменяющую ст. 370 Конституции, по которой штату Джамму и Кашмир гарантируется особый автономный статус.
Впоследствии Пакистан принял решение понизить уровень дипломатических отношений с Индией и приостановил торговлю с соседним государством.