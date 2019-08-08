В МИД Финляндии восхитились поведением россиян в очередях за визами

Директор департамента консульских услуг МИД Финляндии Паси Туоминен выразил восхищение поведением российских граждан в очередях в визовом центре в Санкт-Петербурге после объявления финской стороной о новых требованиях к документам.

«Вчера в 14:00 у визового центра было очень много людей, очень много клиентов, но атмосфера была очень спокойной и порядочной. Так что я восхищён тем, как русские спокойно стоят в очереди», — цитирует РИА Новости дипломата.

По его словам, необходимости стоять в очередях в центр нет. Он посоветовал заранее записываться на приём или выбирать для посещения центра оптимальное время — с 09:00 по 12:30.

Ранее стало известно, что Финляндия с 1 сентября начнёт запрашивать у граждан России при подаче заявления на шенгенскую визу все необходимые сопроводительные документы, как того требуют директивы ЕС.

Россиянам предстоит собрать весь пакет документов, включая информацию о месте проживания, билеты, а также подтверждение наличия финансовых средств.

В генеральном консульстве Финляндии в Санкт-Петербурге, как передавал Nation News, прокомментировали ужесточение правил получения шенгена.

Там также отмечали, что россияне спешат оформить визы до 1 сентября: с начала августа число соответствующих заявлений значительно возросло и привело к очередям в визовом центре в Санкт-Петербурге.

Подробнее — в материале RT.