Мадуро заявил о намерении «воздать по заслугам предателям родины»

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Венесуэльский лидер Николас Мадуро в эфире государственного телевидения заявил о намерении «воздать по заслугам предателям родины».

«Мы активизируем контрнаступление вместе с Национальным учредительным собранием, со всеми нашими полномочиями и воздадим по заслугам тем, кто продаёт родину, предателям родины. Они хотят битвы? Давайте сражаться, мы готовы», — цитирует РИА Новости Мадуро.

Он заявил, что «на этой неделе американский империализм сошёл с ума и вонзил кинжал в душу Венесуэлы».

«А эти (оппозиция. — RT) устроили праздник, аплодировали», — добавил венесуэльский президент.

Ранее министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес сообщил, что венесуэльской правительство отказалось от очередного раунда переговоров с оппозицией, которые должны были пройти 8—9 августа.

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