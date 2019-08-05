В ЦПВС заявили о ранении сирийских военных в результате атаки боевиков

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Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин заявил, что четверо сирийских военных получили ранения в результате атаки боевиков.

Об этом говорится в заявлении, поступившем в распоряжение RT.

«В Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 15 обстрелов населённых пунктов незаконными вооружёнными формированиями: Биньямин, Новое Алеппо, Хай-Эш-Шейх-Максуд провинции Алеппо... В результате были ранены четыре военнослужащих вооружённых сил Сирийской Арабской Республики», — сказал он.

Ранее в сирийской провинции Кунейтра в результате ракетного обстрела в районе Сааса два человека погибли и трое получили травмы.

18 июля ФАН передавало, что российские журналисты совместно с представителями ЦПВС в Сирии посетили провинцию Хомс.

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