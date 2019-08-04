Казахстан выразил озабоченность в связи с прекращением действия ДРСМД

Казахстан обеспокоен возможными глобальными последствиями в связи с прекращением действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и призывает стороны предпринять усилия для конструктивного диалога.

Соответствующее заявление опубликовал МИД Казахстана.

«Министерство иностранных дел Республики Казахстан выражает озабоченность в связи с решением Соединённых Штатов Америки о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности... Его денонсация способна спровоцировать новую гонку вооружений», — отметили в ведомстве.

В МИД Казахстана подчеркнули, что считают ДРСМД уникальным историческим соглашением, благодаря которому удалось уничтожить ряд средств доставки ядерного оружия и добиться прогресса в ядерном разоружении.

Ранее в Белом доме заявили, что не боятся гонки вооружений с Москвой после прекращения действия ДРСМД, так как у лидеров США и России, Дональда Трампа и Владимира Путина, хорошие отношения.

2 августа российский МИД официально объявил о прекращении действия ДРСМД в связи с выходом США из договора.