В ЦПВС сообщили об обстреле боевиками двух сирийских провинций

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин заявил, что боевики за сутки обстреляли два населённых пункта в сирийских провинциях Алеппо и Хама.

«Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, продолжаются нарушения со стороны незаконных вооружённых формирований», — цитирует его ТАСС.

Бакин отметил, что за прошедшие сутки на территории Идлибской зоны деэскалации зафиксировано два нарушения режима прекращения боевых действий.

«Боевики открывали огонь по населённым пунктам Карутия провинции Хама и Суккария провинции Алеппо», — добавил он.

Ранее в сирийской провинции Кунейтра в результате ракетного обстрела в районе Сааса два человека погибли и трое получили травмы.

18 июля ФАН передавало, что российские журналисты совместно с представителями ЦПВС в Сирии посетили провинцию Хомс.