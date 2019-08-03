В ЦПВС сообщили об обстреле боевиками двух сирийских провинций
«Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, продолжаются нарушения со стороны незаконных вооружённых формирований», — цитирует его ТАСС.
Бакин отметил, что за прошедшие сутки на территории Идлибской зоны деэскалации зафиксировано два нарушения режима прекращения боевых действий.
«Боевики открывали огонь по населённым пунктам Карутия провинции Хама и Суккария провинции Алеппо», — добавил он.
Ранее в сирийской провинции Кунейтра в результате ракетного обстрела в районе Сааса два человека погибли и трое получили травмы.
18 июля ФАН передавало, что российские журналисты совместно с представителями ЦПВС в Сирии посетили провинцию Хомс.