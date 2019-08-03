В Мехико почти две тысячи жителей эвакуировали из-за утечки газа
«Военные выставили оцепление в районе утечки, чтобы не допустить появления там гражданских лиц, поскольку она произошла в 1 тыс. м от жилого района, а также приняли участие в эвакуации 1,8 тыс. человек из близлежащих домов», — говорится в сообщении военного ведомства, которое приводит ТАСС.
По официальным данным, в результате инцидента никто не пострадал.
Согласно предварительной информации, причиной происшествия стала незаконная врезка в газопровод, принадлежащий государственной нефтегазовой компании Pemex.
Ожидается, что власти устранят аварию в ближайшие сутки.
Ранее из-за перебоев с подачей электричества в нью-йоркском районе Манхэттене были эвакуированы Карнеги-холл и Линкольн-центр.