В Мехико почти две тысячи жителей эвакуировали из-за утечки газа

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В муниципалитете Некстлальпан штата Мехико власти совместно с военнослужащими эвакуировали 1,8 тыс. человек из-за произошедшей вблизи жилых домов утечки газа. Об этом сообщило Министерство обороны Мексики.

«Военные выставили оцепление в районе утечки, чтобы не допустить появления там гражданских лиц, поскольку она произошла в 1 тыс. м от жилого района, а также приняли участие в эвакуации 1,8 тыс. человек из близлежащих домов», — говорится в сообщении военного ведомства, которое приводит ТАСС.

По официальным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Согласно предварительной информации, причиной происшествия стала незаконная врезка в газопровод, принадлежащий государственной нефтегазовой компании Pemex.

Ожидается, что власти устранят аварию в ближайшие сутки.

Ранее из-за перебоев с подачей электричества в нью-йоркском районе Манхэттене были эвакуированы Карнеги-холл и Линкольн-центр.

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