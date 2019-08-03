Трамп рассказал о переговорах с Россией и КНР по ядерному соглашению

Президент США Дональд Трамп заявил, что обсуждал с Россией и Китаем возможность заключения соглашения по ядерным вооружениям.

Об этом он заявил во время беседы с журналистами около Белого дома.

«Если мы сможем добиться соглашения, в рамках которого мы бы сокращали ядерные вооружения, это было бы отлично для мира. Я уверен, что это произойдёт. Я обсуждал это с президентом Путиным, и я также обсуждал это с Китаем. Китай с большим очень воодушевлением (отнёсся. — RT) к дискуссии по этому вопросу», — цитирует его РИА Новости.

Ранее МИД России официально заявил о прекращении действия ДРСМД по инициативе американской стороны. Министерство назвало серьёзнейшей ошибкой выход США из договора.

Заместитель главы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин рассказал в беседе с НСН о негативных последствиях прекращения действия договора.