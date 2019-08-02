Международная конференция по помощи Сирии состоится осенью

Спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев заявил, что Международная конференция по гуманитарной помощи Сирии должна пройти в октябре или ноябре нынешнего года.

«Октябрь–ноябрь. Пока ещё рано говорить о конкретной дате», — цитирует его ТАСС.

Лаврентьев уточнил, что в настоящий момент идёт работа по подготовке мероприятия.

«Прежде всего, речь идёт об оказании содействия в раннем восстановлении и реконструкции страны, восстановлении базовых объектов инфраструктуры — электро- и водоснабжения, школ и больниц, административных зданий», — отметил он.

По его словам, российская сторона надеется привлечь к участию в конференции как ведущие страны мира, так и международные организации, в том числе неправительственные.

Ранее российские военные доставили гуманитарную помощь в несколько населённых пунктов сирийской провинции Латакия.

Также ФАН сообщало, что в сирийской провинции Дейр-эз-Зор продолжаются работы по восстановлению инфраструктуры.