Международная конференция по помощи Сирии состоится осенью
- Reuters
«Октябрь–ноябрь. Пока ещё рано говорить о конкретной дате», — цитирует его ТАСС.
Лаврентьев уточнил, что в настоящий момент идёт работа по подготовке мероприятия.
«Прежде всего, речь идёт об оказании содействия в раннем восстановлении и реконструкции страны, восстановлении базовых объектов инфраструктуры — электро- и водоснабжения, школ и больниц, административных зданий», — отметил он.
По его словам, российская сторона надеется привлечь к участию в конференции как ведущие страны мира, так и международные организации, в том числе неправительственные.
Ранее российские военные доставили гуманитарную помощь в несколько населённых пунктов сирийской провинции Латакия.
Также ФАН сообщало, что в сирийской провинции Дейр-эз-Зор продолжаются работы по восстановлению инфраструктуры.