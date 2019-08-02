В Белом доме заявили, что не боятся гонки вооружений с Россией

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В Вашингтоне заявили, что не боятся гонки вооружений с Россией после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, так как у президента США Дональда Трампа хорошие отношения с российским коллегой Владимиром Путиным.
В Белом доме заявили, что не боятся гонки вооружений с Россией
  • РИА Новости

Об этом в эфире Fox News заявил заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли.

Он ответил на вопрос, не боятся ли США возможности новой гонки вооружений.

«Нет. У президента хорошие отношения с Владимиром Путиным», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, Североатлантический альянс и партнёры Вашингтона поддерживают решение США выйти из ДРСМД.

Ранее российское Министерство иностранных дел официально сообщило о прекращении действия ДРСМД и назвало серьёзнейшей ошибкой выход США из договора.

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