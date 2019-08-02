В Белом доме заявили, что не боятся гонки вооружений с Россией

В Вашингтоне заявили, что не боятся гонки вооружений с Россией после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, так как у президента США Дональда Трампа хорошие отношения с российским коллегой Владимиром Путиным.

РИА Новости

Об этом в эфире Fox News заявил заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли. Он ответил на вопрос, не боятся ли США возможности новой гонки вооружений. «Нет. У президента хорошие отношения с Владимиром Путиным», — цитирует его РИА Новости. По его словам, Североатлантический альянс и партнёры Вашингтона поддерживают решение США выйти из ДРСМД. Ранее российское Министерство иностранных дел официально сообщило о прекращении действия ДРСМД и назвало серьёзнейшей ошибкой выход США из договора.