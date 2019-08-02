Во Франкфурте-на-Майне вокзал приостановил работу из-за полицейской операции

Короткая ссылка
Работа вокзала в немецком городе Франкфурт-на-Майне была временно остановлена из-за полицейской операции.
Во Франкфурте-на-Майне вокзал приостановил работу из-за полицейской операции
  • globallookpress.com

Об этом говорится на странице местной полиции в Twitter.

«Оперативные службы работают на месте, привлечено большое число сотрудников», — указывается в заявлении.

Правоохранительные органы также призывают людей не публиковать в социальных сетях фотографии с места событий.

О причинах полицейской операции не сообщается.

В мае немецкие полицейские задержали восемь человек в рамках антитеррористической операции в земле Северный Рейн — Вестфалия на западе Германии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить