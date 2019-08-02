Во Франкфурте-на-Майне вокзал приостановил работу из-за полицейской операции
- globallookpress.com
Об этом говорится на странице местной полиции в Twitter.
«Оперативные службы работают на месте, привлечено большое число сотрудников», — указывается в заявлении.
Правоохранительные органы также призывают людей не публиковать в социальных сетях фотографии с места событий.
О причинах полицейской операции не сообщается.
В мае немецкие полицейские задержали восемь человек в рамках антитеррористической операции в земле Северный Рейн — Вестфалия на западе Германии.