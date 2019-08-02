Во Франкфурте-на-Майне вокзал приостановил работу из-за полицейской операции

Работа вокзала в немецком городе Франкфурт-на-Майне была временно остановлена из-за полицейской операции.

Об этом говорится на странице местной полиции в Twitter.

«Оперативные службы работают на месте, привлечено большое число сотрудников», — указывается в заявлении.

Правоохранительные органы также призывают людей не публиковать в социальных сетях фотографии с места событий.

О причинах полицейской операции не сообщается.

В мае немецкие полицейские задержали восемь человек в рамках антитеррористической операции в земле Северный Рейн — Вестфалия на западе Германии.