Трамп поручил начать «новую главу» контроля за вооружениями

Американский лидер Дональд Трамп поручил администрации США начать новую главу с поиска новой эры контроля над вооружениями.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте Госдепа.

«Президент Трамп поручил этой администрации начать новую главу с поиска новой эры контроля над вооружениями, которая выходит за рамки двусторонних договоров прошлого», — говорится в сообщении.

В ведомстве также призвали Россию и Китай присоединиться к США «в этой возможности для достижения реальных результатов в области безопасности для наших стран и всего мира».

Ранее телеканал CNN передавал, что американские военные собираются испытать новую неядерную крылатую ракету, разработанную специально для того, чтобы «бросить вызов России в Европе».

Министерство иностранных дел России сообщило, что действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности официально прекращается с 2 августа.