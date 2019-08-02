Трамп поручил начать «новую главу» контроля за вооружениями

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Американский лидер Дональд Трамп поручил администрации США начать новую главу с поиска новой эры контроля над вооружениями.
Трамп поручил начать «новую главу» контроля за вооружениями
  • Reuters

Соответствующее заявление опубликовано на сайте Госдепа.

«Президент Трамп поручил этой администрации начать новую главу с поиска новой эры контроля над вооружениями, которая выходит за рамки двусторонних договоров прошлого», — говорится в сообщении.

В ведомстве также призвали Россию и Китай присоединиться к США «в этой возможности для достижения реальных результатов в области безопасности для наших стран и всего мира».

Ранее телеканал CNN передавал, что американские военные собираются испытать новую неядерную крылатую ракету, разработанную специально для того, чтобы «бросить вызов России в Европе».

Министерство иностранных дел России сообщило, что действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности официально прекращается с 2 августа.

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