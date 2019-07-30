Болтон прокомментировал испытания Израилем системы ПРО на Аляске

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон подтвердил успешное испытание израильскими и американскими военными системы ПРО на Аляске.

Он также отметил достижение «большого прогресса» в сотрудничестве США и Израиля по противоракетной обороне.

«Успешное испытание было не только вехой для национальной безопасности обеих стран, но и помогло региональной безопасности на Ближнем Востоке», — написал он в Twitter.

Болтон к посту приложил ссылку на статью The Jerusalem Post, где рассказывается о 10-дневных испытаниях ракет-перехватчиков на Аляске.

Ранее стало известно, что Министерство обороны Израиля провело на Аляске успешные испытания противоракетной системы «Хец-3».

Испытания проводились оборонным ведомством Израиля совместно с американским Агентством по противоракетной обороне.