Болтон прокомментировал испытания Израилем системы ПРО на Аляске
Он также отметил достижение «большого прогресса» в сотрудничестве США и Израиля по противоракетной обороне.
«Успешное испытание было не только вехой для национальной безопасности обеих стран, но и помогло региональной безопасности на Ближнем Востоке», — написал он в Twitter.
Болтон к посту приложил ссылку на статью The Jerusalem Post, где рассказывается о 10-дневных испытаниях ракет-перехватчиков на Аляске.
Ранее стало известно, что Министерство обороны Израиля провело на Аляске успешные испытания противоракетной системы «Хец-3».
Испытания проводились оборонным ведомством Израиля совместно с американским Агентством по противоракетной обороне.