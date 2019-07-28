Журналист из Китая считает утрату Сахалина большой потерей

Короткая ссылка
Журналист китайского портала Sohu объяснил, почему Пекин сожалеет об утрате Сахалина.

Он напомнил, что когда-то Сахалин принадлежал Пекину, однако в XIX веке Российская империя получила значительные китайские территории, в том числе и Сахалин.

Автор публикации также отметил, что остров богат природными ресурсами, в частности, нефтью.

«Эти запасы могут принести России $500 млрд. Поэтому утрата Сахалина — большая потеря для Китая», — цитирует текст «ИноСМИ».

В апреле российский лидер Владимир Путин в ходе заседания круглого стола на форуме «Один пояс — один путь» в Пекине заявил, что Москва рассматривает возможность расширения проекта по сжижению газа «Сахалин-2».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить