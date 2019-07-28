Журналист из Китая считает утрату Сахалина большой потерей

Журналист китайского портала Sohu объяснил, почему Пекин сожалеет об утрате Сахалина.

Он напомнил, что когда-то Сахалин принадлежал Пекину, однако в XIX веке Российская империя получила значительные китайские территории, в том числе и Сахалин.

Автор публикации также отметил, что остров богат природными ресурсами, в частности, нефтью.

«Эти запасы могут принести России $500 млрд. Поэтому утрата Сахалина — большая потеря для Китая», — цитирует текст «ИноСМИ».

В апреле российский лидер Владимир Путин в ходе заседания круглого стола на форуме «Один пояс — один путь» в Пекине заявил, что Москва рассматривает возможность расширения проекта по сжижению газа «Сахалин-2».