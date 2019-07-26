В Вашингтоне ожидают скорого возобновления консультаций с Пхеньяном

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Госсекретарь США Майк Помпео считает, что консультации между Вашингтоном и Пхеньяном по вопросу денуклеаризации Корейского полуострова будут возобновлены примерно через две недели.

«Председатель (Госсовета КНДР. — RT) Ким (Чен Ын. — RT) заявил президенту (Соединённых Штатов Дональду. — RT) Трампу, что пришлёт свою рабочую группу для консультаций с нашей», — цитирует его Bloomberg.

По мнению Помпео, мероприятие состоится «через пару недель».

Ранее Трамп заявил, что нынешняя американская администрация добилась «огромного прогресса» в переговорах с КНДР.

30 июня лидеры США и Северной Кореи провели переговоры в Доме свободы в демилитаризованной зоне на Корейском полуострове.

Заведующий отделом Монголии и Кореи Института востоковедения РАН Александр Воронцов в беседе с НСН оценил произошедшее.

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