В Белом доме не нашли фактов сотрудничества Google с властями Китая

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что Белый дом не нашёл свидетельств сотрудничества компании Google с властями Китая.

«У нас нет данных о каких-либо сферах сотрудничества Google с китайским правительством, которые могли бы вызывать озабоченность», — сказал Мнучин в интервью CNBC.

20 мая компания Google частично приостановила сотрудничество с Huawei после указа президента США Дональда Трампа об обеспечении безопасности информационных технологий.

Российский лидер Владимир Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ-2019 назвал ситуацию с Huawei попыткой вытолкнуть компанию с рынка.

Специалист по мобильным технологиям Андрей Соловьёв в беседе с Nation News оценил возможность использования операционной системы «Аврора» компании «Ростелеком» на мобильных устройствах Huawei.