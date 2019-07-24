В Белом доме не нашли фактов сотрудничества Google с властями Китая
- Reuters
«У нас нет данных о каких-либо сферах сотрудничества Google с китайским правительством, которые могли бы вызывать озабоченность», — сказал Мнучин в интервью CNBC.
20 мая компания Google частично приостановила сотрудничество с Huawei после указа президента США Дональда Трампа об обеспечении безопасности информационных технологий.
Российский лидер Владимир Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ-2019 назвал ситуацию с Huawei попыткой вытолкнуть компанию с рынка.
Специалист по мобильным технологиям Андрей Соловьёв в беседе с Nation News оценил возможность использования операционной системы «Аврора» компании «Ростелеком» на мобильных устройствах Huawei.