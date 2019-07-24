В Белом доме не нашли фактов сотрудничества Google с властями Китая

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Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что Белый дом не нашёл свидетельств сотрудничества компании Google с властями Китая.
В Белом доме не нашли фактов сотрудничества Google с властями Китая
  • Reuters

«У нас нет данных о каких-либо сферах сотрудничества Google с китайским правительством, которые могли бы вызывать озабоченность», — сказал Мнучин в интервью CNBC.

20 мая компания Google частично приостановила сотрудничество с Huawei после указа президента США Дональда Трампа об обеспечении безопасности информационных технологий.

Российский лидер Владимир Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ-2019 назвал ситуацию с Huawei попыткой вытолкнуть компанию с рынка.

Специалист по мобильным технологиям Андрей Соловьёв в беседе с Nation News оценил возможность использования операционной системы «Аврора» компании «Ростелеком» на мобильных устройствах Huawei.

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