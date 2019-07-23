Трамп заявил, что ЕС «обдирает» США в торговле

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Страны Евросоюза «обдирают США в торговле больше, чем Китай», заявил американский президент Дональд Трамп на конференции старшеклассников Turning Point USA в Вашингтоне.

«Другие страны ужасно обдирают нас, и худшие обидчики — это так называемые союзники. Евросоюз относится к нам в торговле хуже, чем Китай», — цитирует Трампа РИА Новости.

По его словам, «они были созданы, чтобы экономически сокрушить» США.

«И при этом мы защищаем их вместе с НАТО. Они обдирают нас в торговле, и мы защищаем их, и они нас обдирают на этом снова», — заявил президент, отметив, что «заставляет их платить».

В марте Дональд Трамп пригрозил странам Европейского союза введением пошлин на импорт «многих товаров», если они не согласятся вести переговоры по торговле.

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