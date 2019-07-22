Помпео рассказал о важности твитов Трампа для американской дипломатии

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что посты президента Соединённых Штатов Дональда Трампа в Twitter помогают американской дипломатии.

Об этом он заявил в интервью телеканалу CBS, которое опубликовано на сайте Государственного департамента.

«Президент общается уникальным образом. Люди во всём мире понимают это. Они это видят. Это очень полезно. Я думаю, что это вносит ясность. Любой лидер, с которым я встречаюсь по всему миру (на этой неделе я был в Мексике, Эквадоре, Сальвадоре и Аргентине)... имеет представление о том, что думает президент, и это помогает», — сказал он.

Вместе с этим Помпео указал, что во время беседы с партнёрами он дополняет твиты Трампа деталями, что помогает вести откровенную дискуссию «как с нашими друзьями, так и с теми, кто не является ими».

Таким образом госсекретарь ответил на вопрос журналиста, облегчают или усложняют работу Госдепа сообщения Трампа в Twitter, касающиеся международных вопросов.

В июле Апелляционный суд в Нью-Йорке постановил, что Трамп не имеет права блокировать пользователей Twitter из-за нелестных высказываний в свой адрес.

В 2017 году представители Knight First Amendment Institute в Колумбийском университете подали иск к Дональду Трампу и высокопоставленным сотрудникам администрации американского лидера в связи с блокировкой ряда пользователей Twitter.