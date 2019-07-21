Министерство в США объяснило суть информатак на примере споров о пицце

Министерство внутренней безопасности США на примере споров относительно того, может ли ананас быть начинкой для пиццы, объяснило, как «российские агенты» могут пытаться «разделить американцев».

Об этом сообщает ABC.

По данным телеканала, соответствующее объяснение появилось на сайте Агентства по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры, созданного на базе Министерства Внутренней безопасности.

«Иностранные источники влияния постоянно ищут возможности затронуть самые злободневные темы в Соединённых Штатах», — указывается в памятке.

В памятке, в частности, говорится, что для того, чтобы посеять раздор в американском обществе, иностранные агенты могут прибегнуть к таким фразам, как «Быть против ананаса в пицце — не по-американски» или «Миллениалы разрушают пиццу».

Данное «предостережение» призвано помочь гражданам США выявлять пропагандистские кампании со стороны России и других иностранных противников.

Ранее Агентство по международному развитию США опубликовало документ «Концепция по противодействию пагубному влиянию Кремля», в котором описало тактику «воздействия» на Россию.

В концепции отмечается, что для ответа на действия Кремля будут созданы условия для экономической и демократической устойчивости «находящихся под угрозой» стран.

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал в беседе с RT опубликованный документ. По словам парламентария, появление подобной концепции можно связать с тем, что страны Европы начинают «разворачиваться в сторону в России».