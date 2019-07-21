Министерство в США объяснило суть информатак на примере споров о пицце
Об этом сообщает ABC.
По данным телеканала, соответствующее объяснение появилось на сайте Агентства по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры, созданного на базе Министерства Внутренней безопасности.
«Иностранные источники влияния постоянно ищут возможности затронуть самые злободневные темы в Соединённых Штатах», — указывается в памятке.
В памятке, в частности, говорится, что для того, чтобы посеять раздор в американском обществе, иностранные агенты могут прибегнуть к таким фразам, как «Быть против ананаса в пицце — не по-американски» или «Миллениалы разрушают пиццу».
Данное «предостережение» призвано помочь гражданам США выявлять пропагандистские кампании со стороны России и других иностранных противников.
Ранее Агентство по международному развитию США опубликовало документ «Концепция по противодействию пагубному влиянию Кремля», в котором описало тактику «воздействия» на Россию.
В концепции отмечается, что для ответа на действия Кремля будут созданы условия для экономической и демократической устойчивости «находящихся под угрозой» стран.
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал в беседе с RT опубликованный документ. По словам парламентария, появление подобной концепции можно связать с тем, что страны Европы начинают «разворачиваться в сторону в России».