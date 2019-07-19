Антонов отметил важность сохранения диалога между Россией и США
«На наших странах — двух крупнейших ядерных державах и постоянных членах Совета Безопасности ООН — лежит особая ответственность за поддержание глобальной стабильности и безопасности», — цитирует РИА Новости Антонова.
Поэтому, по его мнению, «критически важным является поддержание эффективного двустороннего диалога».
Ранее замминистра иностранных дел России Сергей Рябков не исключил встречу главы МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео в рамках заседания СМИД АСЕАН в Таиланде.