Министры иностранных дел США и Бахрейна обсудили противодействие Ирану
Об этом госсекретарь написал на своей странице в Twitter.
«Я встретился сегодня с министром иностранных дел Халедом бен Ахмед Аль Халифой, чтобы обсудить морскую безопасность, противодействие дестабилизирующим действиям иранского режима и продвижение религиозной свободы», — указал Помпео.
Ранее Помпео пообещал усиливать экономическое давление на Иран.
Эксперт Института Ближнего Востока Николай Кожанов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию в отношениях Тегерана и Вашингтона.