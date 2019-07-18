Министры иностранных дел США и Бахрейна обсудили противодействие Ирану

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Госсекретарь США Майк Помпео обсудил с главой МИД Бахрейна Халедом бен Ахмед аль-Халифой противодействие Ирану.

Об этом госсекретарь написал на своей странице в Twitter.

«Я встретился сегодня с министром иностранных дел Халедом бен Ахмед Аль Халифой, чтобы обсудить морскую безопасность, противодействие дестабилизирующим действиям иранского режима и продвижение религиозной свободы», — указал Помпео.

Ранее Помпео пообещал усиливать экономическое давление на Иран.

Эксперт Института Ближнего Востока Николай Кожанов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию в отношениях Тегерана и Вашингтона.

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