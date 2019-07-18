Антонов заявил о развязывании США визовой войны

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Соединённые Штаты развязали визовою войну против российских дипломатов.

Он напомнил, что 60 российских дипломатов и члены их семей были высланы из США в апреле 2018 года.

«С того времени, когда российские дипломаты были вынуждены уехать из США, американская сторона развязала против нас визовую войну... Американцы прекратили выдавать нам визы для дипломатов и административно-технического состава», — цитирует РИА Новости Антонова.

Он заявил, что США «ввели систему разменов», и пояснил, что за каждого российского дипломата Россия должна будет выдавать визу дипломату из США. Такая же ситуация, по его словам, и с сотрудниками административно-технического состава.

Антонов сообщил, что это решение американской стороны.

«Хотя я твердо убеждён, что мои коллеги в американском посольстве в Москве, равно как и мы, испытывают, конечно, серьёзные трудности оттого, что нам не хватает дипломатического состава, административно-технического состава для решения главных проблем — выправления российско-американских отношений», — добавил посол.

В мае США отказали в визе нескольким членам делегации из России, которые должны были принять участие в работе 3-го подготовительного комитета конференции участников Договора о нераспространении ядерного оружия в Нью-Йорке, которая намечена на 2020 год.