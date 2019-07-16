Новое правительство Таиланда принесло присягу

В Таиланде принёс присягу новый состав правительства, сообщает Associated Press.

Как отмечается, несмотря на то что формально правление военных в стране окончено, власть находится в руках союзников армии.

Новый премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча был лидером военного переворота 2014 года, в результате которого была установлена власть хунты. Сейчас он стал главой государства по результатам демократического голосования.

«Теперь Таиланд управляется как демократическое государство, с конституционной монархией, с парламентом и правительством, утверждаемым парламентом», — сказал премьер.

Критики утверждают, что голосование на выборах проходило с нарушениями.

В мае в Таиланде был коронован монарх Маха Вачиралонгкорн.