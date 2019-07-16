Новое правительство Таиланда принесло присягу

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В Таиланде принёс присягу новый состав правительства, сообщает Associated Press.
Новое правительство Таиланда принесло присягу
  • © ALEXEY BYCHKOV
  • globallookpress.com

Как отмечается, несмотря на то что формально правление военных в стране окончено, власть находится в руках союзников армии. 

Новый премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча был лидером военного переворота 2014 года, в результате которого была установлена власть хунты. Сейчас он стал главой государства по результатам демократического голосования.

«Теперь Таиланд управляется как демократическое государство, с конституционной монархией, с парламентом и правительством, утверждаемым парламентом», — сказал премьер. 

Критики утверждают, что голосование на выборах проходило с нарушениями. 

В мае в Таиланде был коронован монарх Маха Вачиралонгкорн.

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