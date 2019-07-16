Советник Белого дома Конуэй проигнорировала повестку конгресса США
Об этом пишет The Hill.
House Oversight planning possible contempt vote for Kellyanne Conway after she ignores subpoena at Trump's direction https://t.co/dWAtEuIcWhpic.twitter.com/rhTLGF9an6— The Hill (@thehill) 16 июля 2019 г.
Как заявил председатель комитета Элайджа Каммингс, 25 июля он планирует провести голосование и обвинить Конуэй в неуважении к конгрессу, если женщина не явится дать показания.
При этом в Белом доме отметили, что Конуэй имеет право не являться по повестке в конгресс, так как имеет иммунитет. Об этом её проинструктировал главный юрист Белого дома Пэт Чиполлонэ.