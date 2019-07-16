Советник Белого дома Конуэй проигнорировала повестку конгресса США

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Советник Белого дома Келлиэнн Конуэй проигнорировала повестку конгресса для дачи показаний перед комитетом по надзору Палаты представителей.

Об этом пишет The Hill.

Как заявил председатель комитета Элайджа Каммингс, 25 июля он планирует провести голосование и обвинить Конуэй в неуважении к конгрессу, если женщина не явится дать показания.

При этом в Белом доме отметили, что Конуэй имеет право не являться по повестке в конгресс, так как имеет иммунитет. Об этом её проинструктировал главный юрист Белого дома Пэт Чиполлонэ.

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