Помпео рассказал о «тесном сотрудничестве» России и Ирана

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Россия и Иран тесно сотрудничают в Сирии, при этом Москва решила остаться в иранской ядерной сделке, которая в корне неверна, считает госсекретарь США Майк Помпео.

Отвечая на вопрос журналиста Шона Хэннити о том, можно ли считать президента России Владимира Путина частично ответственным за «содействие ядерным амбициям Ирана», Помпео заявил, что «Россия и Иран несомненно работают вместе».

«Нет никаких сомнений в том, что Иран и Россия тесно сотрудничают, и Россия, которая была одной из стран, подписавших СВПД, решила остаться в этой сделке, что, по нашему мнению, является в корне неверным направлением для мира в сдерживании Ирана», — приводит слова госсекретаря пресс-служба Госдепа.

Ранее Помпео пообещал усиливать экономическое давление на Иран.

Эксперт Института Ближнего Востока Николай Кожанов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию в отношениях Тегерана и Вашингтона.

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