СМИ: США не ожидают «прорыва» относительно ДРСМД в Женеве

Соединённые Штаты не ожидают «прорыва» в переговорах с Россией в Женеве относительно ДРСМД, а также не намерены обсуждать договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) .

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

Как рассказали агентству, говорить об СНВ-III на встрече российской и американской делегаций в Женеве было бы «преждевременно».

Собеседник отметил, что поскольку договор истекает в 2021 году, этот вопрос является «проблемой следующего года».

Ранее СМИ сообщили, что представители США намерены 17 июля провести переговоры с российской стороной в Женеве о создании нового соглашения по ограничению ядерных вооружений, которое также предусматривает участие Китая.

Также кандидат на пост президента США Джо Байден заявил, что в случае победы на выборах будет добиваться продления договора СНВ-III.