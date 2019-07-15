Трюдо: Канада готова оказать содействие союзникам в ситуации с Ираном

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Оттава готова при необходимости оказать помощь союзникам в обеспечении безопасности судов в акваториях Ближнего Востока после инцидента с танкерами в Оманском заливе.
Трюдо: Канада готова оказать содействие союзникам в ситуации с Ираном
  • Reuters

«Сейчас в этом регионе у нас есть два (военных. — RT) корабля и воздушная разведка, которые в основном сконцентрированы на Ираке. Конечно, мы работаем с нашими союзниками по мере необходимости, учитывая новые вызовы в контактах с Ираном», — заявил Трюдо по итогам встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, отвечая на вопрос о возможном содействии в обеспечении безопасного прохода судов на Ближнем Востоке.

При этом Трюдо призвал Иран отказаться от эскалации ситуации в регионе.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил о неубедительности «доказательств» виновности Ирана в атаке на танкеры в Оманском заливе.

13 июня в Оманском заливе на двух танкерах произошли взрывы, впоследствии на судах возник пожар.

Вашингтон, в том числе президент США Дональд Трамп, возложил вину за произошедшее на Иран.

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