Иран отреагировал на призыв Европы отменить нарушающие СВПД решения

Короткая ссылка
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Германии, Франции и Британии следует перейти от заявлений к действиям, если они заинтересованы в сохранении ядерной сделки.

«Слов европейцев о необходимости сохранения договорённостей по ядерной программе Ирана недостаточно», — приводит ТАСС слова главы иранского МИД в эфире телеканала Al-Jazeera.

Зариф подчеркнул, что пока Иран не видит со стороны европейских партнёров «никаких практических шагов для достижения этих намерений».

Ранее Германия, Франция и Британия в совместном заявлении призвали Тегеран отменить недавнее решение о повышении уровня обогащения урана выше 3,67%, которое нарушает условия Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе.

Востоковед Гумер Исаев в беседе с НСН назвал решение Ирана приостановить выполнение ряда обязательств по ядерной программе попыткой реакции в условиях прессинга США.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить