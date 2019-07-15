Иран отреагировал на призыв Европы отменить нарушающие СВПД решения
«Слов европейцев о необходимости сохранения договорённостей по ядерной программе Ирана недостаточно», — приводит ТАСС слова главы иранского МИД в эфире телеканала Al-Jazeera.
Зариф подчеркнул, что пока Иран не видит со стороны европейских партнёров «никаких практических шагов для достижения этих намерений».
Ранее Германия, Франция и Британия в совместном заявлении призвали Тегеран отменить недавнее решение о повышении уровня обогащения урана выше 3,67%, которое нарушает условия Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе.
Востоковед Гумер Исаев в беседе с НСН назвал решение Ирана приостановить выполнение ряда обязательств по ядерной программе попыткой реакции в условиях прессинга США.