Иран отреагировал на призыв Европы отменить нарушающие СВПД решения

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Германии, Франции и Британии следует перейти от заявлений к действиям, если они заинтересованы в сохранении ядерной сделки.

«Слов европейцев о необходимости сохранения договорённостей по ядерной программе Ирана недостаточно», — приводит ТАСС слова главы иранского МИД в эфире телеканала Al-Jazeera.

Зариф подчеркнул, что пока Иран не видит со стороны европейских партнёров «никаких практических шагов для достижения этих намерений».

Ранее Германия, Франция и Британия в совместном заявлении призвали Тегеран отменить недавнее решение о повышении уровня обогащения урана выше 3,67%, которое нарушает условия Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе.

Востоковед Гумер Исаев в беседе с НСН назвал решение Ирана приостановить выполнение ряда обязательств по ядерной программе попыткой реакции в условиях прессинга США.