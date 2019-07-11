Ущерб США от климатических катастроф в 2019 году превысил $1 млрд

Последствия климатических катастроф, произошедших в Соединённых Штатах с начала текущего года, обошлись бюджету страны более чем в $1 млрд. Об этом информирует американское Национальное управление океанических и атмосферных исследований.

«С начала 2019 года (по состоянию на 9 июля) в США произошло шесть погодных и климатических катастроф с потерями, превышающими $1 млрд», — говорится в заявлении.

Как уточняет РИА Новости, в список природных катаклизмов в США за рассматриваемый период попали в том числе шторм и град в Техасе (22—24 марта), торнадо в районе Скалистых гор, плохие погодные условия в Огайо.

В июне 2017 года американский лидер Дональд Трамп объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату.

Впоследствии Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил мнение, что документу нет альтернативы.