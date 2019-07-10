Эрдоган объяснил закупку у России систем С-400

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара намерена использовать российские зенитные ракетные системы С-400, если на страну будет совершено нападение.

«Если нам будет нужно, то мы будем вправе их (С-400. — RT) использовать. Если кто-то на нас нападёт, то мы задействуем эти системы ПВО. Вот поэтому мы и делаем такую инвестицию», — цитирует Yeni Safak Эрдогана.

Ранее глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу в эфире телеканала TRT заявил, что отношения между США и Турцией в связи с поставками российских зенитно-ракетных комплексов С-400 стали менее напряжёнными после саммита лидеров стран G20 в японской Осаке.

20 июня госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон рассматривает все варианты санкций в отношении Турции в связи с соглашением между Анкарой и Москвой о поставках С-400.

Эксперт Эдуард Лозанский в беседе с НСН оценил вероятность введения Вашингтоном санкций против третьих стран из-за С-400.