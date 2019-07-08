В БиГ рассказали о ЧП с сотрудниками охраны Эрдогана

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Начальник пограничной полиции Боснии и Герцеговины Зоран Галич рассказал, что сотрудники охраны президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана вступили в конфликт с пограничниками БиГ в аэропорту Сараево.
В БиГ рассказали о ЧП с сотрудниками охраны Эрдогана
  • Reuters

По словам Галича, по прилёте турецкая сторона отказалась выполнить требования боснийской пограничной полиции.

«Произошла толкотня, когда служба безопасности президента Эрдогана отказалась от процедур и обычного контроля и досмотра», — цитирует его Dnevni Avaz.

При этом он добавил, что охрана турецкого лидера «вела себя агрессивно».

«Только благодаря сдержанности сотрудников пограничной полиции в аэропорту удалось избежать большего конфликта», — заключил Галич.

Ранее СМИ передавали, что личная охрана Эрдогана устроила драку с сотрудниками пограничной полиции в аэропорту Сараево в Боснии и Герцеговине.

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