В ПАСЕ заявили о неизменности позиции по принадлежности Крыма

Парламентская ассамблея Совета Европы не меняет свою позицию по территориальной принадлежности Крыма, но считает, что возобновление диалога с Россией позволит избежать политического тупика, заявила председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье.

«Ассамблея выразила свою чёткую и ясную политическую позицию, которая не изменилась. Мы продолжаем отстаивать принципы международного права, которым мы все привержены», — приводит ТАСС заявление Паскье в ходе 28-й сессии Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

При этом она отметила, что отсутствие российской делегации в ПАСЕ создаёт угрозу кризиса и препятствует правозащитной работе.

«Исходя из этих соображений, ассамблея на прошлой неделе огромным большинством приняла решение об утверждении полномочий российской делегации без ограничения прав на участие в работе для членов и делегации», — уточнила председатель.

По её словам, такое решение позволит продолжить сотрудничество с Россией по всем направлениям, в том числе по вопросу об освобождении украинских моряков, задержанных в Керченском проливе за нарушение российской границы, а также по расследованию международной группой причин крушения рейса МН17 в Донбассе.

«Мы сможем вновь работать с российскими коллегами, в том числе над проблемами, потому что утверждение полномочий — это не карт-бланш», — подчеркнула Паскье.

26 июня ПАСЕ приняла резолюцию, подтверждающую полномочия российской делегации в полном объёме.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.