В МИД России ответили на критику США из-за ситуации с Грузией

В Министерстве иностранных дел России прокомментировали слова поверенной в делах США в Грузии Элизабет Руд, раскритиковавшей решение Москвы прекратить авиасообщение с Тбилиси.

Об этом сообщается на странице ведомства в социальной сети Facebook.

В министерстве напомнили, что Руд назвала меры, принятые российским руководством в связи с происходящим в Грузии, «несправедливыми, ненужными и непропорциональными».

«В этой связи хотели бы напомнить госпоже Руд о том, что такое «несправедливые, ненужные и непропорциональные меры», — говорится в тексте.

В МИД отметили, что «как минимум с 1974 года и до настоящего времени» не было ни одного дня, когда в отношении России не действовали бы санкции США.

В качестве примера во внешнеполитическом ведомстве привели в том числе поправку Джексона-Вэника, бойкот Олимпийских игр 1980 года, закон Магнитского, а также антироссийские санкции, введённые в связи с украинским кризисом.

«К настоящему моменту число американских санкционных волн достигло 65», — добавили там, иронично призвав Руд рассказать о «справедливости, нужности и пропорциональности» санкций Вашингтона против Москвы.

21 июня президент России Владимир Путин подписал указ о запрете российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан в Грузию из-за сложной внутриполитической обстановки.

Документ вступит в силу 8 июля.