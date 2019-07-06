В МИД России ответили на критику США из-за ситуации с Грузией
Об этом сообщается на странице ведомства в социальной сети Facebook.
В министерстве напомнили, что Руд назвала меры, принятые российским руководством в связи с происходящим в Грузии, «несправедливыми, ненужными и непропорциональными».
«В этой связи хотели бы напомнить госпоже Руд о том, что такое «несправедливые, ненужные и непропорциональные меры», — говорится в тексте.
В МИД отметили, что «как минимум с 1974 года и до настоящего времени» не было ни одного дня, когда в отношении России не действовали бы санкции США.
В качестве примера во внешнеполитическом ведомстве привели в том числе поправку Джексона-Вэника, бойкот Олимпийских игр 1980 года, закон Магнитского, а также антироссийские санкции, введённые в связи с украинским кризисом.
«К настоящему моменту число американских санкционных волн достигло 65», — добавили там, иронично призвав Руд рассказать о «справедливости, нужности и пропорциональности» санкций Вашингтона против Москвы.
21 июня президент России Владимир Путин подписал указ о запрете российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан в Грузию из-за сложной внутриполитической обстановки.
Документ вступит в силу 8 июля.