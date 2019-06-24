Лавров назвал контрпродуктивной политику США по изоляции Ирана

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Россия считает контрпродуктивной политику Соединённых Штатов, направленную на изоляцию Ирана. Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
Лавров назвал контрпродуктивной политику США по изоляции Ирана
  • РИА Новости

«Подчинять всю свою политическую линию в том или ином регионе борьбе с одним государством, подчинять эту линию изоляции этого государства, обвинять это государство во всех грехах, не прибегая к расследованию тех или иных инцидентов, наверное, это контрпродуктивно», — заявил он по итогам переговоров в формате «2 + 2» между главами министерств обороны и иностранных дел России и Египта.

Ранее спецпредставитель США Брайан Хук заявил о планах Вашингтона продолжить экономическое давление на Иран.

Эксперт Института Ближнего Востока Николай Кожанов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» выразил мнение, что Иран даёт понять США о готовности идти до конца в пересмотре обязательств по ядерной сделке.

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