Лавров назвал контрпродуктивной политику США по изоляции Ирана

Россия считает контрпродуктивной политику Соединённых Штатов, направленную на изоляцию Ирана. Об этом заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Подчинять всю свою политическую линию в том или ином регионе борьбе с одним государством, подчинять эту линию изоляции этого государства, обвинять это государство во всех грехах, не прибегая к расследованию тех или иных инцидентов, наверное, это контрпродуктивно», — заявил он по итогам переговоров в формате «2 + 2» между главами министерств обороны и иностранных дел России и Египта.

Ранее спецпредставитель США Брайан Хук заявил о планах Вашингтона продолжить экономическое давление на Иран.

Эксперт Института Ближнего Востока Николай Кожанов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» выразил мнение, что Иран даёт понять США о готовности идти до конца в пересмотре обязательств по ядерной сделке.