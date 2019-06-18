Медведев и Румас обсудят инвестиции и торговлю между Москвой и Минском
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- РИА Новости
Об этом сообщили в правительстве России.
«Дмитрий Медведев и Сергей Румас обсудят актуальные вопросы российско-белорусского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, взаимодействия в энергетике, промышленности, сельском хозяйстве», — приводит РИА Новости сообщение кабмина.
Помимо этого, премьеры поговорят о перспективах наращивания интеграции в рамках Союзного государства.
Также Медведев намерен посетить церемонию открытия Европейских игр, которые пройдут в Белоруссии с 21 по 30 июня.
Ранее министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что подходы Москвы и Минска в вопросах интеграции сблизились на 90%.