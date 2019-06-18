Медведев и Румас обсудят инвестиции и торговлю между Москвой и Минском

Российский премьер Дмитрий Медведев и его белорусский коллега Сергей Румас во время встречи 21 июня поднимут темы инвестиций и торговли между странами.

Об этом сообщили в правительстве России.

«Дмитрий Медведев и Сергей Румас обсудят актуальные вопросы российско-белорусского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, взаимодействия в энергетике, промышленности, сельском хозяйстве», — приводит РИА Новости сообщение кабмина.

Помимо этого, премьеры поговорят о перспективах наращивания интеграции в рамках Союзного государства.

Также Медведев намерен посетить церемонию открытия Европейских игр, которые пройдут в Белоруссии с 21 по 30 июня.

Ранее министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что подходы Москвы и Минска в вопросах интеграции сблизились на 90%.